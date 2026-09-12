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Девушка

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11 тёплых курток на осень 2026, которые не выйдут из моды через год

11 тёплых курток на осень 2026, которые не выйдут из моды через год

Осенний гардероб часто начинается не с эффектных вещей, а с попытки найти ту самую куртку, в которой будет удобно жить несколько месяцев подряд.

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