Медвежий угол

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  • C Major
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Озвучена отличная инициатива как избавиться от обнаглевших мигрантов. Если её не реализовать, то в России будет как в Швеции

Озвучена отличная инициатива как избавиться от обнаглевших мигрантов. Если её не реализовать, то в России будет как в Швеции

Для того что бы узнать как российское общество относится к трудовым мигрантам, достаточно просто выйти на улицу и спросить об этом прохожих.

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Комментарии
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Виталий
Так получается, верно заметил.
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2 час.
Равиль Бикулов
Возьми учебник, проверь. Кто те &quot;вы&quot;, которые ездили на разборки, когда ты один пахал, болезный?
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2 час.
Виталий
Про учебники забудь. Чему сейчас учат, вроде с дебилами общаются. Что такое ЕГЭ? Это американская программа для неполноценных, вопрос и два ответа, чтобы не думать. Русскую литературную классику хотят факультативом сделать. Эта которая мировым эталоном считается. Сложно думать стало ученикам? Вот и едут специалисты из зарубежья, сложившаяся среда позволяет им быть незаметными. А работали в 90-годы большинство, кроме тех, кто хотел лёгких денег. Историю я знаю, жил там.
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1 час.

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