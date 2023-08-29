Озвучена отличная инициатива как избавиться от обнаглевших мигрантов. Если её не реализовать, то в России будет как в Швеции
Для того что бы узнать как российское общество относится к трудовым мигрантам, достаточно просто выйти на улицу и спросить об этом прохожих.
Комментарии
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Так получается, верно заметил.
Возьми учебник, проверь. Кто те "вы", которые ездили на разборки, когда ты один пахал, болезный?
Про учебники забудь. Чему сейчас учат, вроде с дебилами общаются. Что такое ЕГЭ? Это американская программа для неполноценных, вопрос и два ответа, чтобы не думать. Русскую литературную классику хотят факультативом сделать. Эта которая мировым эталоном считается. Сложно думать стало ученикам? Вот и едут специалисты из зарубежья, сложившаяся среда позволяет им быть незаметными. А работали в 90-годы большинство, кроме тех, кто хотел лёгких денег. Историю я знаю, жил там.
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