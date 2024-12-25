Экс-чиновницу новосибирского минпромторга отправили в СИЗО вслед за коллегой

Как сообщает ТАСС, Зырянова, занимавшая до августа 2023 года должность начальника управления экономики и финансов минпромторга и начальник отдела мониторинга потребительского рынка Юрий Воробьев оказались замешаны в деле о превышении должностных полномочий, связанных с закупками для бойцов на передовой.