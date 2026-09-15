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Сын Игоря Верника и Полина Гухман больше не скрывают роман: как развиваются отношения одной из самых заметных молодых пар

Сын Игоря Верника и Полина Гухман больше не скрывают роман: как развиваются отношения одной из самых заметных молодых пар

Еще недавно Григорий Верник воспринимался прежде всего как сын известного актера Игоря Верника. Сегодня ситуация меняется: 26-летний артист все чаще появляется в центре внимания уже благодаря собственной карьере, а интерес к его личной жизни только усиливается.

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