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Царьград

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"Нам нужно брать пример": внук де Голля заявил об уникальности России

"Нам нужно брать пример": внук де Голля заявил об уникальности России

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге прозвучало важное заявление внука знаменитого французского политика, Пьера де Голля, об особой роли России.

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