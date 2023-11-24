Гиперзвуковая замена Х-35 или на что способна мощнейшая ракета для Су-57.

16K прочитали Пару лет назад в западной прессе были опубликованы весьма абсурдные на первый взгляд заявления их военного ведомства, являющиеся реакцией на фантастический успех русского гиперзвукового оружия.
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