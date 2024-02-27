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Эшелон с резервами в труху: Бойцы ZOV "распутали" важны логистический узел небратьев

Эшелон с резервами в труху: Бойцы ZOV "распутали" важны логистический узел небратьев

Новости о том, что русская армия все чаще проводит успешные операции, освобождая все больше территорий от небратского захватчика и тесня боевиков обратно к Киеву, моментально разлетаются по интернету и СМИ, в том числе западным, чья пропаганда даже не в состоянии больше оспаривать тотальный провал Зеленского на фронте.

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