Эшелон с резервами в труху: Бойцы ZOV "распутали" важны логистический узел небратьев

Новости о том, что русская армия все чаще проводит успешные операции, освобождая все больше территорий от небратского захватчика и тесня боевиков обратно к Киеву, моментально разлетаются по интернету и СМИ, в том числе западным, чья пропаганда даже не в состоянии больше оспаривать тотальный провал Зеленского на фронте.