Военное обозрение

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Нанесено поражение объектам противника в Запорожье и Херсоне, сообщается о применении магниевых боеприпасов в Артёмовске

Нанесено поражение объектам противника в Запорожье и Херсоне, сообщается о применении магниевых боеприпасов в Артёмовске

В Артёмовске В течение ночи российские войска нанесли серию ударов по объектам противника на контролируемой ВСУ территории.

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