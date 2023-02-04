Медведев предупредил Киев о возмездии, от которого запылает вся оставшаяся Украина

США ошибаются, если считают поставки на Украину более современного оружия с возможностью наносить удары по российским тылам шагом к началу переговоров между Москвой и Киевом, уверен заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
США ошибаются, если считают поставки на Украину более современного оружия с возможностью наносить удары по российским тылам шагом к началу переговоров между Москвой и Киевом, уверен заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Свежие комментарии