Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 особенностей разных стран, которые могут поставить туристов в тупик

15 особенностей разных стран, которые могут поставить туристов в тупик

Даже если вы успели побывать во многих странах, всегда найдется что-то, что заставит удивленно остановиться и задуматься: «Что здесь вообще происходит?» Конечно, можно попытаться найти ответ в интернете, но лучше всего местные традиции, привычки и негласные правила способны объяснить только сами жители.

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