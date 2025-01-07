Олигархи Рублевки ответили на обвинения друга Тиммы насчет Седоковой

Олигархи Рублевки, которые до трагических известий о кончине бывшего мужа Анны Седоковой, латвийского спортсмена Яниса Тиммы, часто нанимали «рыженькую из ВИА "Гры"» в новогодние каникулы на корпоративы в своих особняках, не пригласили певицу в 2025 году, т.