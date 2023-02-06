Страна и люди

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Киев: С Москвой переговоров не будет, чтобы новые территории не потерять

Киев: С Москвой переговоров не будет, чтобы новые территории не потерять

России лишние украинские земли не нужны, но Запад не оставляет иного выбора Андрей Захарченко Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС Материал комментируют: Богдан Безпалько   Олег Иванов За то время, что продолжается специальная военная операция России на Донбассе, президент Владимир Путин в рамках различных мероприятий неоднократно заявлял, что конечной ее целью является освобождение жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины как гарантия безопасности России.

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