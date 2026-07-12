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«Астон Вилла» покупает Манзамби за рекордные для «Фрайбурга» 70 млн евро с учетом бонусов. Хавбек отказал «Ньюкаслу»

«Астон Вилла» достигла полного соглашения с «Фрайбургом» о покупке Йоана Манзамби , сообщает Sky Sport.

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