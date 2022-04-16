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«Собирай себе застолье на день рождения сам, мне некогда!» — заявила жена

«Собирай себе застолье на день рождения сам, мне некогда!» — заявила жена

— …Эти мужики такие простые вообще! – с возмущением рассказывает двадцатипятилетняя Варвара. – Не нужно у плиты, говорит, стоять весь день на мой день рождения, ты приготовь по минимуму! Курочку с картошкой запеки, ну, пару салатиков, овощи с колбаской нарежь, зелень, торт покупной можно поставить, чай – вот и все, больше вообще ничего не нужно! Ну не смешно ли, а? Это же так легко и просто приготовить ужин на пять человек плюс мы, учитывая, что у меня на руках одиннадцатимесячный шилопопый ребенок… У Варвары самая обыкновенная семья: маленький сын, которому скоро исполнится год, работающий муж, съемная квартира, декрет.

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