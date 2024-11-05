Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Волонтёр рассказала об освобождении пленных боевиков ВСУ: Где они теперь?

Волонтёр рассказала об освобождении пленных боевиков ВСУ: Где они теперь?

Фото: Царьград Пленных боевиков ВСУ начали освобождать. Какие проверки они проходят и где находятся теперь, рассказала волонтёр Марина Ашифина.

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Комментарии
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М
М
😱
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14 час.
АП
Александр П
Есть ведь хороший опыт: пленные немцы 10 лет отработали на восстановление народного хозяйства за питание и очень маленькие деньги на ларёк, и домой.
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9 час.
Лебедев Андрей Юрьевич
Какая свобода??? В лагеря лет на 10-восстанавливать хозяйство.
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5 час.

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