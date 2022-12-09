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Желько Обрадович сразу после поражения от «Црвены Звезды» провел с игроками аналитический разбор матча

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Неманя Недович принес своей команде победу над «Партизаном» (76:73) в 12-м туре Евролиги, забросив трехочковый из угла за 2 секунды до конца матча.

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