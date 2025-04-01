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Аналитик Хоффман: ЕС говорит о российской угрозе, оправдывая свою милитаризацию

Аналитик Хоффман: ЕС говорит о российской угрозе, оправдывая свою милитаризацию

Европа искусственно создает образ России как абсолютного зла ради милитаризации политического блока, это становится настораживающим повторением исторических прецедентов, связанных с Германией и Великобританией середины XX века.

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