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В каких случаях садоводу придется заплатить налог с продажи своего урожая

Закон не предусматривает налога за урожай, который был собран с личных участков граждан. Но вот доход, полученный с продажи урожая, могут обложить налогом (НДФЛ), если не соблюдаются условия для освобождения от него, которые предусматривает п.

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