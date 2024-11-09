Пенсионер из Белгорода, которым восхитился Путин, рассказал о своей реакции на его слова

Пенсионер из Белгорода Виктор Лимончиков, которого лично приметил российский президент Владимир Путин после того, как мужчина рассказал, что ходил на президентские выборы в марте этого года под обстрелами, не считает себя знаменитостью.
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