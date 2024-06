Associated Press: Компания против хуситов превратилась в самый напряженный морской конфликт со времен Второй мировой войны Associated Press: Компания против хуситов превратилась в самый напряженный морской конфликт со времен Второй мировой войныОфицеры и эксперты ВМС США заявили, что возглавляемая США операция против йеменских хуситов превратилась в самый напряженный морской конфликт со времен Второй мировой войны, пишет Associated Press.