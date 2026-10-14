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Доходность гособлигаций стран «Большой семёрки» поставила рекорд почти за 20 лет

Доходность гособлигаций стран «Большой семёрки» поставила рекорд почти за 20 лет Средняя доходность десятилетних государственных облигаций стран «Большой семёрки» с февраля по сентябрь 2026 года выросла более чем на один процентный пункт и достигла максимума почти за два десятилетия.

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