Юханссон возглавлял сборную Дании с 1996 по 2000 год и сумел привести команду к лучшему результату в её истории — выходу в четвертьфинал чемпионата мира 1998 года во Франции, где датчане проиграли сборной Бразилии со счётом 2:3.
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