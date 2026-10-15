Юханссон возглавлял сборную Дании с 1996 по 2000 год и сумел привести команду к лучшему результату в её истории — выходу в четвертьфинал чемпионата мира 1998 года во Франции, где датчане проиграли сборной Бразилии со счётом 2:3.