Дублер Кронверкского моста в Петропавловскую крепость готов уже наполовину

После завершения строительства временной переправы рабочие начнут реставрировать оригинал Строительство моста-дублера, которое проходит в рамках капитального ремонта деревянного Кронверкского моста, завершено уже наполовину.
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