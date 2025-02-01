Экс-секретарь СНБ Индии Гупта заявил об отсутствии у Дели плана по Украине

Директор Международного фонда Вивекананды и бывший заместитель советника по национальной безопасности Индии Арвинд Гупта в интервью РБК заявил, что Индия не разрабатывала собственный план мирного урегулирования вопроса Украины.
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