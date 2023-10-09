Израиль за ночь атаковал более 500 целей в секторе Газа и попросил у США помощи с «Железным куполом» и разведкой

В Минздраве Палестины заявили о 436 погибших в результате ударов Армии обороны ИзраиляВ ночь с 8 на 9 октября истребители, вертолеты и артиллерия армии Израиля поразили свыше 500 целей радикалов из движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа.