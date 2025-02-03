В Госдуме рассмотрят закон о взыскании ущерба с виновника ДТП без полиса ОСАГО

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, согласно которому, если у потерпевшего в ДТП водителя есть полис ОСАГО, то страховая компания сначала возмещает ущерб, а затем взыскивает эти средства с виновника ДТП без такого полиса.
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