В Госдуме рассмотрят закон о взыскании ущерба с виновника ДТП без полиса ОСАГО

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, согласно которому, если у потерпевшего в ДТП водителя есть полис ОСАГО, то страховая компания сначала возмещает ущерб, а затем взыскивает эти средства с виновника ДТП без такого полиса.