Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для «противодействия» РФ и КНР

Американский лидер Джо Байден заявил, что его визит в Эр-Рияд в рамках ближневосточного турне играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином, соответствующий материал Байдена опубликован в газете The Washington Post.
Американский лидер Джо Байден заявил, что его визит в Эр-Рияд в рамках ближневосточного турне играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином, соответствующий материал Байдена опубликован в газете The Washington Post.
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