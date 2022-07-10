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Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для «противодействия» РФ и КНР

Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для «противодействия» РФ и КНР

Американский лидер Джо Байден заявил, что его визит в Эр-Рияд в рамках ближневосточного турне играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином, соответствующий материал Байдена опубликован в газете The Washington Post.

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