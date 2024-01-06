RacingNews365: Хельмут Марко подписал с Red Bull новый контракт

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull в Формуле 1 Хельмут Марко в 2023 году в беседе с журналистами своего ухода из команды не исключал, но неоднократно подчёркивал, что дело не только в действующем контракте, но и в других аспектах, связывающих специалиста с австрийским коллективом.
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