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Превращаем спальню в произведение искусства: лучшие цветовые сочетания

Превращаем спальню в произведение искусства: лучшие цветовые сочетания

Ремонт абсолютно любой комнаты, в том числе и спальни, должен начинаться с выбора цветовой палитры. Получить целостный и красивый интерьер спальни можно только в том случае, если грамотно подобрать цвета для оформления пола и стен, кровати и другой мебели, штор, текстиля и даже небольших декоративных элементов.

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