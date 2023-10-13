ЦТАК: политика США привела к обострению палестино-израильского конфликта

Обострению палестино-израильского конфликта способствовало проведение Соединенными Штатами реакционной политики на Ближнем Востоке, считает международный обозреватель Центрального телеграфного агентства КНДР Ли Гван Сон.
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