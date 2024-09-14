Роберт Кеннеди-младший предостерег США от решения по ударам Украины вглубь РФ

Роберт Кеннеди-младший, участвовавший в американской президентской гонке в качестве независимого кандидата, предостерег Соединенные Штаты от решения по ударам Украины вглубь территории Российской Федерации.
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