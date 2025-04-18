Число жертв ударов США по Йемену выросло до 38

102 человека получили ранения. Такие данные приводит телеканал Al Masirah. По его информации, минувшей ночью также был атакован расположенный на побережье Красного моря порт Рас-Иса, где находится нефтеналивной терминал.
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