Политический комментатор, лидер французской партии “Народный республиканский союз” возмущён новым законом, который принял нацистский КиевПолитический комментатор Франсуа Асселино в своём аккаунте Twitter осудил новый закон, принятый на Украине.
Политический комментатор, лидер французской партии “Народный республиканский союз” возмущён новым законом, который принял нацистский КиевПолитический комментатор Франсуа Асселино в своём аккаунте Twitter осудил новый закон, принятый на Украине.
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