Царьград

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Во Франции шокировали европейцев вопиющей правдой о Зеленском: “Такого никогда не было!”

Во Франции шокировали европейцев вопиющей правдой о Зеленском: “Такого никогда не было!”

Политический комментатор, лидер французской партии “Народный республиканский союз” возмущён новым законом, который принял нацистский КиевПолитический комментатор Франсуа Асселино в своём аккаунте Twitter осудил новый закон, принятый на Украине.

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