Страшная трагедия едва не произошла во время празднования 20-й годовщины выпуска лётчиков в АрмавиреАгент ГУР пытался отравить множество профессиональных лётчиков, которые праздновали 20-летнюю годовщину выпуска из лётного училища в Армавире.