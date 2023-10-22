Страшная трагедия едва не произошла во время празднования 20-й годовщины выпуска лётчиков в АрмавиреАгент ГУР пытался отравить множество профессиональных лётчиков, которые праздновали 20-летнюю годовщину выпуска из лётного училища в Армавире.
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