Повысить охваты

Минздрав России внес изменения в порядок проведения диспансеризации населения. Теперь пройти осмотр можно не только в поликлинике, к которой прикреплен человек, но и по месту прибытия мобильной медбригады, в том числе на рабочем месте, если работодатель сформировал список желающих.
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