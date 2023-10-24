Повысить охваты

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Минздрав России внес изменения в порядок проведения диспансеризации населения. Теперь пройти осмотр можно не только в поликлинике, к которой прикреплен человек, но и по месту прибытия мобильной медбригады, в том числе на рабочем месте, если работодатель сформировал список желающих.

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