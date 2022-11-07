Военкор Сладков: Ситуация в Павловке под Угледаром начала меняться

Иллюстративное фото В условиях специальной военной операции на Украине российские военкоры часто становятся «рупором» военнослужащих, которые сражаются с украинскими националистами, не жалея своих жизней, но часто подвергаются опасности из-за ошибочных приказов и планов командования.
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