Военкор Сладков: Ситуация в Павловке под Угледаром начала меняться

Иллюстративное фото В условиях специальной военной операции на Украине российские военкоры часто становятся «рупором» военнослужащих, которые сражаются с украинскими националистами, не жалея своих жизней, но часто подвергаются опасности из-за ошибочных приказов и планов командования.