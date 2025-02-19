В Ижевске суд оставил замминистра здравоохранения Удмуртии и её подельницу в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске апелляционная инстанция Верховного суда Удмуртии оставила без изменения меру пресечения замминистру здравоохранения и её пособнице, которые обвиняются в получении и передаче взятки соответственно.
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