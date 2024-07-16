Телепремьера сериала «Морячка» пройдет 22 июля

На телеканале «Россия» пройдет премьера многосерийного фильма «Морячка». Премьера состоится 22 июля. Сериал расскажет историю Кати Белобородько — девушки, которая выросла в небольшом рыбацком поселке и по-настоящему чувствует себя счастливой лишь за штурвалом отцовского катера «Ассоль» рядом с любимыми дельфинами.