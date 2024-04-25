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Экс-разведчик Чинкуини: наемниками в ВСУ часто идут известные нацисты Франции

Экс-разведчик Чинкуини: наемниками в ВСУ часто идут известные нацисты Франции

Бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини заявил, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) французские наемники зачастую являются известными нацистскими активистами.

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