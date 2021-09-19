Форт Гвалиор – жемчужина Индии

ЭксклюзивТуризмФорт Гвалиор – жемчужина Индииhttps://artsgtu Форт Гвалиор — одна из самых неприступных крепостей в Индии находится в штате Мадхья-Прадеш, к югу от Дели.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов⁉️ КАК СВЯЗАНЫ ТАМПЛИЕРЫ, ТАЙНОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО И НАУ ЭРА ⁉️ Слухов и легенд о тамплиерах ходит множество. Для социума - это один из самых загадочных персонажей нашей истории. Для студентов НАУ ЭРА здесь никакой загадки нет. Это сообщество людей, которые, благодаря особой генетике, могли считывать эталонную информацию с информационного поля, и на основе этой информации они учились, развивались, эксперементировали, помогали человечеству эволюционировать. Без их помощи мы бы не только еще ездили на ослах, но и вообще, давно бы перестали существовать, перебив друг друга в бесконечных, кровопролитных войнах. Тамплиеры в начале 14-го века прекратили свое существование, закрылись и превратились в тайное научное сообщество, которое время от времени подкидывало социуму научные открытия и разработки. Все важные открытия были сделаны через такие "подсказки". В это сообщество входило немало великих людей и ученых, которые являлись таковыми и социуме, но не раскрывая всех своих возможностей. К ним относятся: Д. Бруно, И. Гаусс, У. Гамильтон, Д. Максвелл, М. Склодовская-Кюри, А. Сахаров, А.Н. Крылов, М. Булгаков, А. Солженицин. Перечислять можно много. Практически все известные ученые в какой-то мере относились к тайному сообществу. С 2000 года на информацию частично был снят запрет, и она была передана преемнику, которым на данный момент является Университет Эволюции Разума НАУ ЭРА. Смысла скрываться уже нет. Человечество умирает. И НАУ ЭРА ищет ростки разума, чтобы с помощью них, используя оставленные технологии, сделать на Земле необходимые преобразования. И первоочередная задача - это устранение разбалансировки климата. Если это не будет сделано, то большая часть населения Земли погибнет от катаклизмов и других последствий изменения климата. А теперь подумайте: продолжать ли вести бесцельную, потребительскую жизнь и погибнуть в скором времени, так и не узнав, что есть и другая альтернатива, или все-таки разобраться в интересной информации, поучиться и получить право на будущее. Выбор за вами. "Тайны тамплиеров": https://youtu.be/oq3Mhd5uO4Y "Орден храмовников. Тайны тамплиеров": https://youtu.be/1cDuqSmfHw0 "Местоположение Ордена Тамплиеров": https://youtu.be/TpR1XUOGqHI "География тамплиеров": https://youtu.be/f2wlNeiJFmo "Тамплиеры. Кредит или ссуда?": https://youtu.be/9jiJEK1qgms "Походы тамплиеров. Что искали?": https://youtu.be/33AEh9ePz6Y "Что нашли тамплиеры в 1111 году?": https://youtu.be/KirS8pysPbY "Что написано на третьей пластине тамплиеров": https://www.youtube.com/watch?v=QUNi7ZaPM-gКомментировать
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