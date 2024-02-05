Капитан Гольда во время атаки ВСУ смог наладить связь и помог отразить нападение

Командир роты связи и радиотехнического обеспечения капитан Сергей Гольда организовывал бесперебойную связь батальонной тактической группы российских войск, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) обрушили на нее массированную атаку.
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