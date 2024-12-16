Ортега: президент Никарагуа регулярно общается с Владимиром Путиным

Главы России и Никарагуа регулярно поддерживают деловой контакт. Такое заявление в беседе с авторами газеты «Известия» сделал спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега.
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