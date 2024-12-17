«Позвоните Анне»: бывший муж Седоковой баскетболист Янис Тимма найден мертвым

По предварительной версии, 32-летний спортсмен покончил собой — сразу после дня рождения певицы. фото: соцсетиНеделю назад, 9 декабря, стало известно, что Анна Седокова и Янис Тимма официально развелись после четырех лет брака.
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