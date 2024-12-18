В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции вручили новогодний подарок семье с новорожденным, маму которого в ноябре они экстренно сопроводили до перинатального центра

14 ноября к сотрудникам отделения Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Лямбирский» лейтенантам полиции Рамилю Карабанову и Руслану Базееву, несшим службу в селе Лямбирь, обратился местный житель.
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