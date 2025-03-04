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Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за задымления

По данным AmurMash, на борту самолета авиакомпании «ХабАвиа» было 11 человек.<strong>Самолет L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Аян, экстренно вернулся в аэропорт вылета в связи с задымлением в салоне, <a href="https://t.

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