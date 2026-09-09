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Татар-информ

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За 5 дней рейда в Татарстане полицейские поймали 258 нелегальных мигрантов

За 5 дней рейда в Татарстане полицейские поймали 258 нелегальных мигрантов

Фото: МВД по РТ В МВД по РТ подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», проходившего в республике с 31 августа по 4 сентября.

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