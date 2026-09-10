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Сирены, смартфоны и «российская угроза»: в Германии устроили общую тревогу

Сирены, смартфоны и «российская угроза»: в Германии устроили общую тревогу 10 сентября в Германии прошла общенациональная проверка систем .

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