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Всё о разводах

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Куда едет женский "половой лифт"? Вверх или вниз?

Куда едет женский "половой лифт"? Вверх или вниз?

«Несколько одноклассниц с загадочными улыбками в своё время улетели в заоблачные дали благодаря своим детородным органам» Из комментариев У моего любимого блогера «по отношениям» новое разоблачение – разбирают женские «половые лифты».

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