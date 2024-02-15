Куда едет женский "половой лифт"? Вверх или вниз?

«Несколько одноклассниц с загадочными улыбками в своё время улетели в заоблачные дали благодаря своим детородным органам» Из комментариев У моего любимого блогера «по отношениям» новое разоблачение – разбирают женские «половые лифты».
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