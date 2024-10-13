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Закон и Порядок

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Бородачи, осквернившие памятник ВОВ в Москве, сидят в СИЗО как на курорте и с улыбкой заявляют о голодовке

Бородачи, осквернившие памятник ВОВ в Москве, сидят в СИЗО как на курорте и с улыбкой заявляют о голодовке

На днях компания бородачей весело отмечала день рождения. В результате безудержного веселья двое молодых людей облили памятник героям ВОВ какой-то белой жидкостью.

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