БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Котировки «черного золота» растут под ударами хуситов, Запад может оказаться на голодном пайке

Котировки «черного золота» растут под ударами хуситов, Запад может оказаться на голодном пайке

Нефть, которую мы экспортируем из восточной части страны, продаётся дороже Brent Евгений Берсенев Фото: А.

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